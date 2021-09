Eni e Chevron Lummus Global (Clg) hanno sottoscritto un accordo di cooperazione e licenza per le tecnologie per la conversione dei residui della raffinazione. L'intesa riguarda le tecnologie Eni Est (Eni Slurry Technology) e LC-Fining, LC-Max, LC-Slurry e LC-Lsfo di Clg. Queste tecnologie, si legge in una nota, offriranno alle raffinerie di tutto i

© Riproduzione riservata