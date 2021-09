L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria sul consorzio Polieco per abuso di posizione dominante. In particolare, l'operatore incumbent nel mercato del riciclo dei beni in plastica polietilene starebbe, secondo prime risultanze, abusivamente tentando di impedire l'ingresso di concorrenti nel mercato, in particolare

© Riproduzione riservata