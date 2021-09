Anche i venditori al dettaglio di elettricità e gas, sebbene non occupino direttamente il suolo pubblico, sono tenuti a pagare il canone unico patrimoniale (Cup) istituito con la Legge di Bilancio 2020. Questo perché le stesse società utilizzano in via mediata le reti in quanto titolari dei contratti di utenza con il consumatore finale. Lo ha preci

© Riproduzione riservata