A che punto è l'Italia rispetto all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite? Analizzando la situazione del paese in relazione al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu emerge una situazione tutt'altro che incoraggiante.

L'Italia è in ritardo e su molti fronti versa in condizioni peggiori di quelle in cui si trovav

© Riproduzione riservata