Il governo valuti di mantenere l'attuale servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili, modificandolo inoltre per prevedere la possibilità per AU di fare acquisti di medio e lungo termine anche "green" e, a quel punto, consentendo l'adesione a tutti i domestici che lo richiedono. E' una delle proposte - che riprende idee avanzate dallo stess

© Riproduzione riservata