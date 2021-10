Per il Coordinamento dei Consorzi di grandi consumatori industriali di energia di Confindustria gli attuali prezzi di gas ed elettricità non sono "compatibili con il regolare esercizio degli impianti industriali" e per colpa del caroenergia "l'Italia potrebbe pagare un conto superiore ai 40 miliardi di euro" che ricadrà entro la prossima primavera

