“Il forte rialzo dei costi delle materie prime e dell'energia rischia di bloccare la ripresa del settore dell'edilizia e dei lavori stradali; un comparto che si era appena risvegliato dopo anni di crisi e di costante assenza di investimenti in manutenzione e in nuove infrastrutture. Da gennaio a oggi il costo del bitume è aumentato del 40%. Per evi

© Riproduzione riservata