Nuovi rincari delle quotazioni medie dei prezzi Siva d'acquisto calcolate dalla Staffetta (v. tabella), che vanno dall'11 al 15 ottobre. Al Nord la benzina è tra 1308 e1310 euro per mille litri (+18 e +15 euro); il gasolio autotrazione tra 1206 e 1211 euro per mille litri (+19 e +20 euro); il gasolio agricolo tra 729 e 733 euro per mille li

© Riproduzione riservata