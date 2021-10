Eni e Fincantieri hanno firmato oggi a San Donato Milanese e a Trieste un Memorandum of Understanding (MoU) "che ha l'obiettivo di avviare una collaborazione per promuovere iniziative finalizzate alla transizione energetica, tramite l'individuazione di un sistema di soluzioni integrate in progetti di decarbonizzazione in ambito energetico, dei tras

© Riproduzione riservata