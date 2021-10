Costi maggiori, difficoltà a incassare ed esplosione delle garanzie: queste le tre conseguenze più critiche del caro energia per i venditori di elettricità e gas secondo l'associazione dei grossisti di energia e trader Aiget, il cui presidente Massimo Bello ha auspicato oggi in Senato adeguati interventi, in particolare - come anticipato dallo stes

© Riproduzione riservata