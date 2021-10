Cinquantotto pagine, divise tra ordini del giorno e proposte di modifica: è il fascicolo degli emendamenti al decreto bollette che è stato predisposto venerdì dalla commissione Industria del Senato. L'esame del provvedimento in commissione riprenderà oggi pomeriggio alle 14.30, mentre la scadenza per la conversione in legge è fissata al 26 novembre

