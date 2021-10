"Non possiamo sostenere alcuna misura che sia in conflitto con il mercato interno del gas e dell'elettricità, ad esempio una riforma ad hoc del mercato all'ingrosso dell'elettricità". Così una dichiarazione congiunta di nove Governi europei presentata alla vigilia della riunione del Consiglio Ue Energia di oggi, nella quale si discute come frontegg

© Riproduzione riservata