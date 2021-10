Se vuole evitare “l'ormai imminente blocco della logistica”, il Governo dovrebbe “adottare con urgenza alcune misure transitorie” per far fronte al balzo dei prezzi del gas naturale e agli effetti sulla disponibilità dio AdBlue e su metano e Gnl alla pompa. Lo scrivono in una nota congiunta Assopetroli-Assoenergia, Assotir, Cna-Fita e Confartigiana

