Sembra tirare un vento nuovo in Puglia per quanto riguarda l'eolico. Dal monitoraggio della Staffetta sugli atti ufficiali delle Regioni emerge infatti che, dopo l'ok della scorsa settimana a ben cinque progetti per 72 MW, la Regione Puglia ha autorizzato altri due impianti per un totale di 19 MW.

Molti i progetti riguardanti il fotovoltaico, pe

© Riproduzione riservata