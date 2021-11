Snam ha chiuso i primi 9 mesi con un utile netto adjusted in crescita del 7,4% a 938 milioni, ricavi per oltre 2,33 miliardi, in aumento quasi del 15% e un indebitamento di 13.806 mln in aumento di 914 mln su fine 2019. L'incremento dei ricavi è stato spinto da quelli regolati (+159 milioni) e quelli dei nuovi business (+143 milioni), oltre al rila

© Riproduzione riservata