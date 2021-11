Maire Tecnimont ha annunciato ieri risultati economici e finanziari in forte crescita: I ricavi consolidati di gruppo hanno superato i due miliardi di euro, in aumento del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 e un utile netto di gruppo pari a 60,4 milioni di euro, in aumento del 72,6% rispetto allo stesso periodo 2020. In crescita anche del 1

© Riproduzione riservata