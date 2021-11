La Sezione calabra dell'Aeit, con il DiMEG dell'Università della Calabria ed in partnership col progetto Pon ComESto (Community Energy Storage) organizza (oggi, h. 15:00, www.aeit.it) un webinar per approfondire l'importanza dello smart metering e del load following per la massimizzazione dell'autoconsumo in configurazioni Cer (Comunità Energeti

© Riproduzione riservata