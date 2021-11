Esi, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come Epc system integrator in Italia e all'estero, si è aggiudicata la gara internazionale di Enabel per la progettazione e la realizzazione di tre sistemi fotovoltaici off-grid con accumulo nelle province di Zambezia e Nampula in Mozambico del valore di 4,3 milioni di eur

© Riproduzione riservata