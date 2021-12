Giovanni Baroni è il nuovo presidente per il biennio 2021-2023 della Piccola Industria di Confindustria. In tale veste entra anche di diritto nella squadra del presidente Carlo Bonomi come vicepresidente di Confindustria.

Baroni, che subentra a Carlo Robiglio giunto a fine mandato, ha 48 anni ed è nato a Parma. Laureato in Ingegneria Civile, è fon

