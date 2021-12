Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre sono pubblicati i comunicati del ministero della Transizione ecologica relativi al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per la raffineria Eni di Sannazzaro De' Burgondi e per la raffineria Api di Falconara. I due decreti di riesame sono in allegato.

Nella stessa Gazzetta è pubblicato l'av

© Riproduzione riservata