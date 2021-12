Davide Crippa resta capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Lo ha fatto sapere ieri lo stesso Crippa in tweet in cui ringrazia i deputati M5S per avergli confermato la fiducia. Già sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico con delega all'energia nel primo governo Conte, Crippa era stato poi eletto capogruppo M5S alla Camera a fi

© Riproduzione riservata