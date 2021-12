Novità nel management di E.On Italia. Luca Conti è stato nominato chief operating officer ed è entrato a far parte del board di E.On in Italia. Conti, in E.On dal 2009 dove ha ricoperto ruoli in diverse aree aziendali, si occuperà di energy sales e delivery per il segmento residenziale e per le piccole e medie imprese. Nel nuovo ruolo di Coo, si le

© Riproduzione riservata