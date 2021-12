Mitigare l'impatto ambientale dei gas serra e ridurre l'inquinamento nelle aree portuali e in ambienti marini grazie a soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzo di energia elettrica per l'alimentazione delle imbarcazioni in banchina e in mare. Sono le linee d'azione del protocollo siglato dalla presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, dal

© Riproduzione riservata