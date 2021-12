Nord Stream 2 AG, la società controllata da Gazprom che ha realizzato l'omonimo gasdotto Russia-Germania, ha dichiarato oggi di aver iniziato a riempire di gas la seconda linea. "Come la prima, la seconda linea verrà gradualmente riempita di gas per creare l'inventario e la pressione richiesti", ha affermato la società con sede in Svizzera. Le atti

