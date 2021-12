Iva al 5% sul gas per autotrazione, eliminazione messa a bando motore endotermico dal Fit for 55 e semplificazione della revisione dei serbatoi. Queste le richieste di Federmetano alla politica emerse nel corso del webinar, che si è tenuto venerdì 17, “L'evoluzione del gas naturale per autotrazione”. Il webinar è stato pensato come “un momento di a

© Riproduzione riservata