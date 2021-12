Il Consiglio dei ministri ha deliberato ieri di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 6 ottobre “Misure finanziarie intersettoriali”, in quanto alcune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione, si pongono in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia, in violazion

© Riproduzione riservata