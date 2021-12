Mercato in pieno “fine mese” con caricazioni in rallentamento. Vengono ancora segnalati problemi di disponibilità di gasolio artico nel Nord Ovest e la conseguente difficoltà dei rivenditori nel rispettare i contratti pubblici. Questa mattina la benzina è rimasta invariata, i gasoli autotrazione e agricolo sono scesi di 6 euro per mille litri, il r

© Riproduzione riservata