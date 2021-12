La festività infrasettimanale dell'8 dicembre ha scombussolato le dinamiche dei prezzi d'acquisto, perché ci sono in ballo tre chiusure del Cif Med: quella del 6, del 7 e dell'8 dicembre. Le compagnie sono andate in ordine sparso sull'applicazione del forte rincaro messo a segno l'altro ieri dal Mediterraneo, come si può notare dalle punte minime m

© Riproduzione riservata