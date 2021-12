Il prezzo dell'energia elettrica in servizio di maggior tutela aumenta dal 1 gennaio 2022 del 55% a 46,03 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, e quello del gas di un 41,8% a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Pesa, come atteso, il rally senza precedenti dei prezzi all'ingrosso dell'energia e in particolare del gas

