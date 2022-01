È pubblicata nel supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Il testo è in allegato.

© Riproduzione riservata