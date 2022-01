Per contenere l'impatto sui consumatori del caroenergia il governo francese ha annunciato ieri ulteriori misure straordinarie, in particolare un obbligo per Edf di cedere una quota ulteriore di produzione nucleare a prezzo calmierato e un differimento degli aumenti delle tariffe elettriche regolate. Lo fa sapere la stessa Edf in una nota precisando

© Riproduzione riservata