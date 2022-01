Shell e ScottishPower si sono aggiudicate congiuntamente i diritti di sviluppo di capacità eolica offshore galleggiante in Scozia per 5 GW in due siti nell'ambito della procedura di assegnazione ScotWind di Crown Estate Scotland, al largo della costa orientale e nord-orientale del Paese. I nuovi parchi eolici saranno realizzati attraverso due joint

© Riproduzione riservata