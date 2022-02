Ieri la Guardia di Finanza di Rimini, coordinata dalla locale Procura e con il supporto di altri reparti e nuclei specializzati, ha cominciato un'operazione di polizia per disarticolare un sodalizio criminale che avrebbe creato e commercializzato falsi crediti di imposta per 440 milioni di euro. I crediti sarebbero stati maturati per interventi f

© Riproduzione riservata