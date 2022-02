Circa metà dei 4 miliardi di mc all'anno di incremento della produzione nazionale di gas indicati dal Mite come conseguibili entro i prossimi 2 anni possono venire da attività di perforazione di pozzi aggiuntivi nei giacimenti già in produzione (infilling) e, in parte minore, da attività di manutenzione straordinaria dei pozzi esistenti (workove

© Riproduzione riservata