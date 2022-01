Eni attraverso Vår Energi, controllata congiuntamente da Eni (69.85%) e da HitecVision (30.15%), parteciperà in un totale di 10 nuove licenze esplorative come risultato del processo di gara definito “2021 Awards in Predefined Areas” (Apa) gestito dal Ministero norvegese del Petrolio ed Energia (Mpe). Lo annuncia una nota di Eni confermando quanto e

© Riproduzione riservata