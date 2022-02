A causa di un ritardo nell'arrivo di una metaniera, già attesa per oggi, la Adriatic Lng, gestore del terminal offshore di Porto Viro (RO) ha annunciato a Edison una riduzione nelle immissioni in rete attese nelle giornate di domani e mercoledì per circa 6,2 milioni di di mc circa in ciascuno dei due giorni. E' quanto si legge in una comunicazione

© Riproduzione riservata