Per evitare di trovarsi di nuovo in situazioni come quella attuale con i prezzi dell'energia alle stelle, l'Italia deve puntare prima di tutto sulle rinnovabili, ma nell'immediato servirebbe anche realizzare nuovi rigassificatori per ridurre la nostra dipendenza dalla Russia. Lo ha detto ieri il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta, durante la

© Riproduzione riservata