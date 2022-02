Contro il superbonus nell'edilizia è in atto una "gogna mediatica e legislativa che sta affossando la filiera della riqualificazione energetica". Lo afferma in una nota Rete Irena, netowrk di imprese specializzate in diverse aree di questo settore.

Il 22 gennaio l'associazione ha scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio e ai suoi Min

© Riproduzione riservata