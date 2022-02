Riabilitare alle cessioni multiple le banche e i soggetti autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e introdurre requisiti soggettivi per la cessione dei crediti, in modo da discernere le società prive di storicità nel settore, riconvertite o costituite ad hoc per perseguire intenti frodatori, dai soggetti affidabili, che devono poter continuare

© Riproduzione riservata