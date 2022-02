Per incrementare significativamente i volumi che il Tap potrà portare in Italia e in Europa rispetto agli 8 mld mc attuali bisognerà potenziare l'infrastruttura a monte produzione dei giacimenti a monte, il gasdotto transanatolico Tanap, e per farlo ci vorranno 4-5 anni. Lo ha chiarito il numero uno del consorzio Tanap Saltuk Duzyol. Al momento il

© Riproduzione riservata