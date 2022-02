L'Autorità francese per la concorrenza ha inflitto ieri una multa di 300 milioni di euro a Edf e ad alcune sue controllate per abuso di posizione dominante in seguito ad un ricorso depositato dall'altro gruppo dell'energia a controllo pubblico, Engie.

A Edf l'authority ha contestato in particolare, di aver "sfruttato abusivamente" dal 2004 al 20

© Riproduzione riservata