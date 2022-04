Appuntamento alla Fiera Bologna, il, con, fiera internazionale dedicata alle tecnologie elettriche ed elettroniche, rilevanti soprattutto per il mondo automotive. Articolata in 5 saloni tematici, fornirà una panoramica completa sulle novità in fatto di attrezzature e servizi per lo sviluppo e la produzione di v...

© Riproduzione riservata