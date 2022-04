La Banca Europea per gli Investimenti (Bei), tramite la divisione per lo sviluppo EIB Global ha fornito a Enel un finanziamento quadro sustainability-linked con una struttura multipaese, multibusiness e multivaluta fino a 600 milioni di euro, coperto dalla garanzia di Sace, a sostegno dello sviluppo di programmi per le energie rinnovabili e l'effic...

