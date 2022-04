A febbraio 2022 i costi medi dellenelle capitali europee erano, rispetto all'anno precedente, più alti delper il gas (a Roma +90%) e delper l'elettricità (in Italia +70%): in entrambi i casi, l'aumento è quasi doppio rispetto a quello visto in bolletta dai clienti industriali (+36% gas; +18% elettricità). Sono a...

© Riproduzione riservata