Giovedì scorso il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha ascoltato l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà sulle conseguenze della guerra in Ucraina sull'approvvigionamento di gas in Italia e in Europa. Qualche giorno prima, il Copasir aveva ascoltato il premier Mario Draghi sullo stesso argomento...

