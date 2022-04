Si è conclusa con successo la campagna di crowdfunding di Edison per la centrale idroelettrica di Quassolo, in provincia di Torino. L'obiettivo di raccolta pari a 300.000 euro, scrive la società in una nota, è stato raggiunto in anticipo rispetto alla data di scadenza dell'iniziativa fissata per il 15 aprile, grazie alla partecipazione entusiasta d...

© Riproduzione riservata