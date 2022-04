Dopo i ribassi di ieri, registriamo questa mattina movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio. Sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si riflettono i movimenti al ribasso di ieri. Quotazioni internazionali in aumento, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Balzo del Brent a 111 dollari.Stand...

© Riproduzione riservata