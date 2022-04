Non stupisce la fibrillazione politica provocata sul sistema energetico italiano dall'impennata dei prezzi oil&gas e dalla guerra in Ucraina. Sarebbe stupefacente il contrario.A preoccupare è la sensazione che la pressione di molteplici richieste per porvi rimedio, tra loro contrastanti, impedisca al governo di procedere con la necessaria fermezz...

© Riproduzione riservata