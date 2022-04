Orazio Iacono

Il Comune di Bologna ha designato Orazio Iacono come nuovo a.d. di Hera, dopo la recente uscita di Stefano Venier passato alla guida di Snam. Lo annuncia la stessa società in una nota, aggiungendo di aver attivato le procedure interne necessarie per convocare il Cda per la cooptazione.Nato nel 1967 a Modica (RG), laureato in Ingegneria civile, h...

