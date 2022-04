Oggi i prezzi d'acquisto hanno messo a segno un forte ribasso, ma la tregua durerà poco in un mercato in “fine mese” e penalizzato dai contingentamenti di prodotto. Per domani il Mediterraneo ha indicato una forte impennata dei prezzi per il mercato interno, aggravata dal peggioramento del cambio euro/dollaro. Sul Cif Med del 26 aprile, convertito ...

© Riproduzione riservata